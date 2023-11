Caos in Argentina-Uruguay, insulti e mani al collo in campo. Parte la rissa: la furia di Messi – Il video

È scoppiata una rissa durante Argentina-Uruguay, dopo un fallo di Leo Messi che ha fatto imbestialire gli uruguaiani. Al 20′ della partita valida per la qualificazione ai Mondiali 2026, quando il risultato è ancora sullo 0-0, parte un primo litigio tra diversi giocatori, tra i più accesi De Paul e Mathias Olivera. Interviene Messi che prova a fare il paciere a modo suo, arrivando minaccioso col gomito alto verso il calciatore del Napoli. De Paul ha quindi difeso il suo capitano, si è scontrato ancora con Ugarte, stavolta sì mettendogli le mani al collo ed è così scoppiato il parapiglia. Dopo la pesante sconfitta per 2-0 degli argentini, Messi ancora inviperito ha commentato: «Questo tipo di partite contro l’Uruguay sono sempre così. Preferisco non dire quello che penso, ma questa gente deve imparare dai calciatori più anziani il rispetto. Il Clasico tra Argentina e Uruguay è sempre strato molto duro, ma con molto rispetto. Per questo loro hanno ancora parecchio da imparare».

