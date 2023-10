Phoebe di Friends vorrebbe prendersi cura del cane di Matthew Perry

Lisa Kudrow, star di Friends e collega di Matthew Perry, morto recentemente, ritiene che il suo compagno di serie, possa essere morto a causa dell’effetto dei suoi farmaci, una probabile indigestione, mentre si trovava nella sua vasca idromassaggio. Lo dichiara al Daily Mail una fonte spiegando che l’attrice, desolata come tutto il resto del cast, si è offerta per prendersi cura del cane dell’attore.

I soccorsi intervenuti per una emergenza idrica, poi la scoperta

Intanto, mentre non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato al decesso per annegamento, emergono nuovi dettagli sull’allarme dato dalla casa a Los Angeles. Suzanne, la madre di Perry, e Keith Morrison, il suo patrigno, sono stati tra i primi ad arrivare nella dimora del figlio dopo la notizia della sua morte. Poco dopo è arrivato anche il padre naturale di Perry, l’attore John Bennett Perry, 82 anni. I soccorsi sono stati chiamati a casa della star di Friends per un'”emergenza idrica” e giunti sul posto hanno scoperto il cadavere di Perry. Fonti della polizia hanno riferito alla NBC News e alla CNN che inizialmente credevano di dover assistere qualcuno per un guasto. Si ritiene che Perry sia annegato poche ore dopo una partita di pickleball e, in una registrazione della chiamata dei soccorsi, si sente un uomo dire “salvataggio 23” e “annegamento“. Una talpa nelle forze dell’ordine ha dichiarato a TMZ che gli investigatori hanno scoperto antidepressivi e pillole ansiolitiche all’interno dell’appartamento, ma non sono state trovate droghe illegali all’interno.

