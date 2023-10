Roma, tema in classe sulla guerra: «Provate a difendere l’apartheid di Israele come farebbe il vostro compagno». Ora il prof rischia sanzioni

Prima ha sottoposto agli alunni diversi materiali sul «sistema di apartheid in Israele contro i palestinesi», poi ha chiesto loro di svolgere un tema in classe sulle «ragioni di Israele», mettendosi nei panni di un compagno italo-israeliano. Succede al liceo Augusto Righi di Roma e la vicenda vede coinvolto uno studente minorenne, citato per nome e cognome nella traccia di un elaborato proposto da un docente dell’istituto. Una scelta “formativa” che sta facendo particolarmente discutere e che – stando a quanto filtra dalle mura scolastiche – «ha scosso» lo studente che si è ritrovato, senza volerlo, nella posizione di «controparte» del docente stesso. L’accaduto è stato segnalato all’Ufficio scolastico regionale che – fa sapere il Corriere della Sera – si è già attivato per raccogliere tutti gli elementi, e al ministero dell’Istruzione e del Merito.

La denuncia della famiglia

Nulla è stato ancora definito, ma il professore potrebbe rischiare ora una sanzione per aver violato il codice disciplinare dell’istituto, che obbliga i docenti a «mantenere una condotta adeguata ai principi di correttezza e ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona». A sollevare la vicenda è stata la famiglia del ragazzo, che si è lamentata anche più in generale di come il docente avrebbe trattato la guerra in corso in Medio Oriente. Stando a quanto denunciato dalla famiglia, il professore – dopo diverse lezioni di storia sul tema – avrebbe deciso di chiamare in causa direttamente l’alunno, indicandone esplicitamente nome, cognome e doppia cittadinanza nel tema proposto. Sarà ora l’Ufficio scolastico regionale a fare chiarezza sulla vicenda e a definire eventuali sanzioni a carico del professore.

Leggi anche: