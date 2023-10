Campi Flegrei, il ministro Musumeci: «L’attività vulcanica è in evoluzione, se continua si passerà all’allerta arancione»

Se l’attività bradisismica dovesse continuare a questi ritmi, il livello di allerta potrebbe passare da giallo ad arancione. A riferirlo è il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci: «L’attività vulcanica nei Campi Flegrei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione». Assicura però che la questione è centrale per Palazzo Chigi: «Il governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali». La dichiarazione segue i lavori che negli ultimi giorni hanno visto protagonisti il Dipartimento della Protezione civile nazionale, l’Ingv e la commissione Grandi Rischi. Gli esperti ascoltati hanno evidenziato che nel fenomeno bradisismico potrebbe essere coinvolta anche la risalita del magma all’interno del supervulcano.

Perché l’allerta

Il 27 e il 28 ottobre si è riunita la commissione Grandi Rischi – Settore rischio vulcanico su richiesta del capo dipartimento Fabrizio Curcio per un’ulteriore analisi dell’attività bradisismica in corso nella zona dei Campi Flegrei. Durante le riunioni sono stati sentiti diversi esperti nazionali e internazionali per approfondire la questione. Dalle audizioni e dalle valutazioni dei professionisti è emerso un quadro in evoluzione. I risultati scientifici presentati rafforzano l’evidenza del coinvolgimento di magma nel sollevamento del terreno. La commissione ha quindi richiesto l’intensificazione delle attività di monitoraggio dei centri di competenza in modo da valutare un possibile passaggio dell’allerta dal giallo (in vigore dal 2012) all’arancione. Ad allarmare gli studiosi è un’ipotetica variazione dell’attività vulcanica connessa alla possibile risalita del magma.

