Israele colpisce «in tutte le aree della Striscia di Gaza». Hamas: pronti allo scambio tra detenuti e ostaggi

L’esercito di Israele sta colpendo «in tutte le aree della Striscia di Gaza». E concentreranno le loro attività «nella zona nord di Gaza, il centro di gravità di Hamas», ha detto il portavoce delle Idf Jonathan Conricus. «Ma continuiamo a colpire in altre aree di Gaza. Diamo la caccia ai loro comandanti, attacchiamo le loro infrastrutture e quando c’è un obiettivo importante, colpiamo». Le truppe israeliane hanno attaccato circa 300 obiettivi nelle ultime ore. Tra questi missili anti tank, postazioni di lancio e compound militari all’interno dei tunnel dell’organizzazione terroristica. E i jet israeliani hanno bombardato depositi di armi e postazioni di Hezbollah nel sud del Libano.

Il bombardamento del Libano e i giornalisti morti

Nel frattempo Hamas ha rivendicato il bombardamento delle forze di fanteria israeliane vicino a Kerem Shalom, nel sud della Striscia di Gaza. Nessuna sirena antiaerea ha suonato in quell’area, ma secondo il Comando centrale gli allarmi sono suonati circa un’ora fa a Erez e Netiv Ha’asara, adiacenti al confine settentrionale della Striscia. Il Committee to Protect Journalists ha fatto sapere che sono 31 i giornalisti morti: 26 erano palestinesi, quattro erano israeliani e uno libanese. Intanto Lle sirene di allarme per i razzi da Gaza stanno risuonando nelle comunità israeliane attorno alla Striscia. Nelle ore passate gli allarmi sono stati numerosi costringendo la popolazione a correre nei rifugi. L’esercito israeliano ha demolito stamattina la casa in Cisgiordania di Saleh al-Arouri, alto funzionario di Hamas e uno dei comandanti fondatori della sua ala militare, le Brigate Ezzedin al-Qassam. L’edificio, situato ad Arura vicino Ramallah, era vuoto da diversi anni.

I rifornimenti del Pentagono

Intanto ol Pentagono continua a fornire spedizioni di armi a Israele quasi quotidianamente, ha detto ieri sera ai giornalisti la vice addetta stampa del Dipartimento della Difesa americano Sabrina Singh. Nonostante il numero crescente di vittime civili «non stiamo ponendo alcun limite al modo in cui Israele usa le armi», ha detto la Singh. «Spetta davvero solo alle forze di difesa israeliane usarle e decidere come condurranno le loro operazioni». Singh non ha risposto alla domanda se ci fossero preoccupazioni all’interno del Pentagono riguardo al modo in cui vengono usate le armi, ma ha detto che il segretario Lloyd Austin ha regolarmente sottolineato la necessità per Israele di seguire le leggi dei conflitti armati ed evitare il più possibile vittime civili.

Lo scambio di prigionieri

Secondo fonti palestinesi circa 50 persone tra cui molti bambini sono rimaste uccise e molte altre ferite stanotte da nuovi raid aerei dell’esercito di Israele sulla Striscia di Gaza. E Hamas ribadisce intanto di essere pronta allo scambio di prigionieri con Israele. Lo ha detto ad Al Jazeera il portavoce del gruppo islamista palestinese Hazem Kasem. Kasem afferma che Hamas sarebbe disposta a rilasciare tutti i prigionieri da essa detenuti in cambio di tutti quelli detenuti da Israele. Il portavoce dei miliziani ha inoltre osservato che Hamas spera di «affrontare la battaglia attuale, contando sulle proprie forze e sulla capacità di resistenza del popolo palestinese».

