Il leader di Hamas: «Il governo italiano è tra gli aggressori del popolo palestinese»

«Purtroppo il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della Storia. È un errore gravissimo che trasforma l’Italia in una delle parti nell’aggressione del popolo palestinese». A dirlo è stato Basem Naim, uno dei leader di Hamas, capo del consiglio internazionale del movimento islamista, a Gaza, durante un’intervista ad Agorà su Rai3. «Israele non agisce da solo, ma per conto di Usa, Francia, Germania, Regno Unito e purtroppo anche Italia che ha inviato alcune truppe nel Mediterraneo. Come possiamo affrontare tutto questo? Possiamo solo dire che la comunità internazionale ha la stessa responsabilità degli israeliani per tutte le stragi commesse sul nostro popolo», ha aggiunto Naim. Il portavoce di Hamas ha anche detto che è una «propaganda idiota» quella di chi dice che Hamas tiene in ostaggio la popolazione palestinese a Gaza City, impedendogli di spostarsi in località più sicure, nel Sud dell’enclave. «Come possiamo impedire a un milione di persone di spostarsi da Nord a Sud se lo vogliono?», si chiede l’esponente di Hamas. Naim ha fatto parte della delegazione di Hamas che nei giorni scorsi è andata a Mosca.

