Topi in un asilo, il preside chiude la scuola: scoppia la polemica tra i genitori nel Torinese

Scoppia l’allarme topi alla scuola dell’infanzia “Piccolo Principe” di La Loggia, in provincia di Torino. Questa mattina, 31 ottobre 2023, il preside Giovanni Coppola ha deciso di chiudere l’istituto provocando disagi tra le famiglie, che sono state avvisate solo all’apertura dei cancelli. Il problema sembra andare avanti da un po’. Già nei giorni scorsi era arrivata l’indicazione ai genitori che i piccoli non avrebbero potuto dormire dentro la scuola a causa delle operazioni di derattizzazione messe in atto dal Comune. È da qualche giorno, inoltre, che sono spuntate diverse trappole.

Il preside: «Cerchiamo di allontanarli da giorni»

«Da giorni stiamo operando per allontanare i topi dalla scuola, ma siccome questa mattina ne era stato segnalato uno ho ritenuto opportuno chiudere la scuola al pomeriggio per intensificare la pulizia», spiega il dirigente del Piccolo Principe, citato da Torino Today. «Vogliamo solo che le comunicazioni vengano fatte in tempo e coordinate, senza avere sorprese al mattino, quando uno deve andare a lavorare», replicano i genitori. Intanto, l’assessora con delega all’Istruzione, Elena Banin prova a rassicurare: «Con l’ufficio tecnico abbiamo predisposto da giorni tutte le contromisure del caso. Questa mattina eravamo pronti ad erogare il servizio mensa, poi la scuola ha deciso di avviare subito un ulteriore piano di derattizzazione previsto per il fine settimana».

