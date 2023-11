«Buon Halloween» da Elly Schlein e Rosy Bindi: bufera sul consigliere di Grosseto per il post misogino. Il Pd: «Si dimetta»

«Buon Halloween», augura su Instagram il consigliere comunale di centrodestra di Grosseto Andrea Vasellini. Regalando ai suoi follower un fotogramma che irride però pesantemente l’attuale segretaria del Pd Elly Schlein, insieme con la compagna di partito Rosy Bindi. L’augurio è infatti stampato sopra al volto delle due donne democratiche, di nero vestite. Come ad additarle implicitamente alla sua «audience» come streghe, o vampiri. Apriti cielo, anche perché né Vasellini, né il sindaco di Grosseto da lui sostenuto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sono nuovi a bordate del genere. «Si tratta dell’ennesimo esempio di sessismo sistemico: la donna deve stare al suo posto, non deve dissentire e, nel caso in cui lo facesse, deve essere “rimessa al suo posto”», accusano in una nota congiunta il collettivo locale Kairos, che ha stanato la story su Instagram, la federazione Gd Grosseto, le Donne Democratiche, il Pd locale, Sinistra Italiana e l’associazione Tocca a Noi. «Chiediamo pubblicamente le dimissioni di Vasellini, chiaramente inadatto al ruolo che svolge», rincarano le dose le associazioni, ricordando come il militante locale del centrodestra già nei giorni scorsi in altra occasione abbia «superato il limite della decenza»: il 27 ottobre avrebbe aggredito verbalmente un’attivista ad una manifestazione pro-aborto, «Stai zitta, a cuccia». Concetto poi ribadito, non fosse stato abbastanza chiaro, pure sui social, con tanto di immagine di una cuccia per cani. «L’allievo ha superato il maestro», nota il quotidiano locale Maremma Oggi, ricordando come proprio il sindaco Vivarelli Colonna avesse aperte le danze della misoginia, in particolare contro Schlein, a inizio anno. «Ma chi volevate con 2 euro, Belen?», si lesse in un suo post sui social all’indomani del trionfo a sorpresa dell’ex leader di Occupy Pd alle primarie del partito. Con tanto di faccine in serie ridanciane. Un vero signore. Anzi, due.

