Vienna, incendio al cimitero ebraico e svastiche sulle mura: «In fiamme una parte della sala cerimoniale»

Un incendi è scoppiato questa notte al cimitero di Vienna, nella parte dedicata alla comunità ebraica. Sulle mura sono comparse, a vernice rossa, delle svastiche e anche la scritta Hitler. Lo ha confermato sui social network Oskar Deutsch, presidente della comunità ebraica della capitale austriaca. «L’anticamera della sala cerimoniale è bruciata, svastiche disegnate sulle mura esterna», ha scritto Deutsch, «nessuna persona è rimasta ferita. Stanno indagando i vigili del fuoco e la polizia». L’episodio avviene mentre si moltiplicano in diverse città d’Europa atti vandalici di chiara matrice antisemita, dalle stelle di David comparse sulle facciate di diverse abitazioni e banche del quattordicesimo arrondissement di Parigi, alle pietre di inciampo vandalizzate a Roma. Il leader della comunità ebraica viennese chiede quindi una risposta da parte della cittadinanza. «Cosa potete fare voi: venire domani, 2 novembre, alle 18 alla Heldenplatz per prendete posizione contro l’antisemitismo e la misantropia», aggiunge, «per la fine degli attacchi contro Israele, l’ebraismo e la democrazia e per la liberazione di tutti gli ostaggi».

