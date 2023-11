La guerra all’autovelox da 24 mila multe prosegue a Padova: segato il palo, di nuovo fuori uso

L’impianto era tornato in funzione a settembre dopo l’esplosione

La storia della guerra all’autovelox di Cavenaghe va avanti dall’agosto scorso. Il dispositivo era stato fatto saltare in aria con una carica di polvere pirica, mentre un’altra macchinetta è stata colpita a fucilate. Ora, fa sapere Il Gazzettino, è stato reso di nuovo inservibile. L’impianto di rilevamento installato sulla Regionale 482 Altopolesana, l’ex Statale Ostigliese, a Baruchella è stato abbattuto. Secondo il quotidiano i vandali hanno utilizzato un flessibile e segandone il palo. Era tornato in funzione dal 9 settembre. Anche un altro velox installato a gennaio al chilometro 51 della Statale 16 Adriatica è stato colpito dai vandali di recente. Intanto il capo dei vigili urbani di Padova Giampiero Moro e un suo assistente sono indagati per l’installazione.

Foto copertina da: Il Gazzettino

Leggi anche: