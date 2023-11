Parigi Masters, Sinner gioca fino alle 3 di notte e valuta il ritiro. La rabbia dello staff: «Orari folli, nessuna attenzione al benessere degli atleti»

Mancano poche ore alla partita degli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma non è ancora chiaro se Jannik Sinner scenderà in campo oppure no. Il tennista italiano, reduce anche dalla straordinaria vittoria al torneo Atp di Vienna contro il russo Daniil Medvedev, ha finito il suo ultimo match alle 2:36 della scorsa notte. Una partita lunga e faticosa, in cui Sinner ha rimontato lo statunitense Mackenzie McDonald per imporsi in tre set: 6-7, 7-5, 6-1. Nonostante l’incontro sia terminato ben oltre l’orario stabilito, oggi l’italiano dovrebbe tornare in campo già alle 17 per sfidare agli ottavi di finale Alex De Minaur. Una tabella di marcia dai ritmi forsennati, che ha mandato su tutte le furie Sinner e il suo staff. «Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò. Comunque ringrazio i tifosi che sono rimasti fino a così tardi», ha detto il 22enne la scorsa notte appena dopo la conclusione della partita.

Le critiche sono rivolte agli organizzatori del Masters 1000 parigino, che hanno pianificato ben sei partite dalle 11 in poi sul Campo centrale. Match che si sono protratti fino a notte inoltrata, complicando – e non poco – la vita agli atleti. «Felice per la vittoria di Jannik, ma non c’è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi», ha commentato Darren Cahill, allenatore di Sinner. Tra massaggi, allenamento defaticante e trasferimento in hotel, l’italiano numero 4 al mondo è andato a letto soltanto alle 5 di questa mattina e non è chiaro quanto tempo avrà per riposarsi prima del match programmato per questa sera. A scagliarsi contro gli organizzatori del torneo parigino è anche il norvegese Casper Ruud, fresco di eliminazione contro l’argentino Francisco Cerundolo. «Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare ed essere il più pronto possibile… che farsa», ha commentato il tennista norvegese riferendosi proprio a Sinner.

Credits foto: EPA/Teresa Suarez | Jannik Sinner durante il match contro l’americano Mackenczie McDonald a Parigi (1 novembre 2023)

Leggi anche: