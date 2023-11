«Essere protagonisti della scelta», l’Approvato dai Soci che da 23 anni coinvolge la comunità Coop – Il video

Scegliere, provare, valutare. Per far parte di qualcosa di più grande, quella comunità che Coop si impegna quotidianamente a coinvolgere attivamente nelle proprie iniziative per far sentire ogni socio parte della storia, e dei valori, dell’attore più peculiare della Grande distribuzione italiana. Tra queste, l’Approvato dai Soci è una delle più distintive, delle più longeve e delle più riuscite. In 23 anni quasi 650mila soci Coop hanno testato oltre 3.200 prodotti. Dopo tutti i controlli e le valutazioni che ogni prodotto deve superare per finire sugli scaffali, Coop prevede per quelli a marchio un ulteriore giudizio, come contributo finale a un rigoroso processo di selezione e controllo, dato da chi ha scelto di aderire al progetto delle cooperative. «Un’occasione per portare la tua opinione sul prodotto che poi ritroverai sugli scaffali: così quando vai a fare la spesa, sai di aver dato il tuo punto di vista», dice Tommaso, uno dei soci che lo scorso ottobre ha partecipato a una delle tante prove di assaggio organizzate da Coop ogni mese. In quell’occasione, c’eravamo anche noi di Open. Come Tommaso, decine di altri soci hanno assaggiato il prodotto – la marmellata al bergamotto al marchio Coop -, si sono presi qualche momento per riflettere e hanno poi espresso una valutazione individuale sul sapore, la consistenza, il packaging, rispondendo alle domande dell’apposito questionario. Le schede vengono poi raccolte ed elaborate dalla Direzione Qualità di Coop Italia. Se supererà il test, il prodotto otterrà il logo Approvato dai Soci, altrimenti verrà tolto dagli scaffali e, proprio grazie ai consigli e alle considerazioni dei soci, verrà ripensato e migliorato per tentare nuovamente il test più avanti. Come spiegava a Open il presidente Marco Pedroni, Coop non è solo tradizione: «Si deve innovare se si vuole rimanere fedeli ai propri valori». E così anche un’iniziativa riuscita, unica nel panorama della Gdo e che ogni mese coinvolge migliaia di persone, ha abbracciato il cambiamento e si è innovata. Accanto alle prove di assaggio tradizionali, in presenza, nella sezione Approvato dai Soci del sito Coop è possibile individuare e iscriversi alle numerose iniziative digitali messe a disposizione sulla piattaforma, fino a 3 eventi al mese per ogni socio. Basta andare sul sito, iscriversi online selezionando i prodotti che si intende testare e poi comprarli in negozio. Dopo averli assaggiati e valutati compilando il questionario di gradimento online, si riceverà un buono del valore del prodotto testato.

