Philadelphia, incappucciati entrano in un bar e strappano la bandiera israeliana – Il video

La polizia sta indagando su un possibile episodio di antisemitismo avvenuto mercoledì sera in una caffetteria della contea ad Huntingdon Valley, periferia di Philadelphia. Un gruppo di persone incappucciate è entrato dentro il Café Ole in The Valley e, telefonino alla mano, hanno strappato la bandiera israeliana presente all’interno del locale, al grido di «Palestina libera». L’azione è stata ripresa dal circuito di videosorveglianza. «È stato un atto molto vile», ha dichiarato alla Cbs Lawrence Kalikhman, socio del Café Ole. Il punto offre cappuccino, espresso ma anche piatti della tradizione israeliana.

