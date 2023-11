Alluvione in Toscana, il presidente Giani: «Oggi in cdm lo stato di calamità nazionale»

È salito a 5 il bilancio delle vittime della tempesta Ciaran, che ha colpito la notte scorsa con pioggia e vento la Toscana. La situazione è monitorata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che «segue con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi ed esprime il profondo cordoglio per le vittime», scrive su twitter la premier che si mantiene inoltre in costante contattato con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Eugenio Giani. Quest’ultimo ha riferito che l’esecutivo «si sta attivando per portare nel Consiglio dei ministri che inizia alle 11 lo stato di calamità nazionale». Questo, spiega in un video social, «è conseguente allo stato di emergenza» che ha dichiarato ieri, giovedì 2 novembre, il governatore. Nella notte «con le autorità di governo – continua Giani – ci siamo sentiti, abbiamo avuto collaborazione. In questo momento stiamo tutti insieme lavorando, con la Protezione Civile a livello regionale e gli aiuti che vengono da quella nazionale per poter provvedere al sostegno della popolazione colpita», conclude. Nel frattempo, in Toscana ci sono circa 40mila cittadini senza elettricità, mille inoltre gli interventi delle forze dell’ordine.

Leggi anche: