Libero: Fedez a La7, condurrà “Il Milionario”

Federico Lucia in arte Fedez condurrà su La7 “Il Milionario”. Approdando così nella striscia preserale prima del telegiornale. A scriverlo oggi è Libero in un articolo a firma di Francesco Specchia. Dal lunedì al venerdì e dalle 18,45 alle 20 condurrà lo storico game show per anni in onda su Mediaset e di proprietà di Fremantle. Per l’allestimento si parla dei primi di gennaio 2024 o dopo Sanremo e fino a giugno. Finora il marito di Chiara Ferragni aveva lavorato soltanto in trasmissioni a tema come X Factor, LOL, Celebrity Hunted. Attualmente al suo posto ci sono i telefilm di Padre Brown. Mentre il pubblico consolidato della rete, secondo il quotidiano, è in prevalenza di over 65 (al 5,3%, contro il 2,5% dei 23/34enni e il 2,3% dei 33/44enni ossia il pubblico del cantante). La7 raggiunge il secondo posto sul target laureati (9,9% dietro solo a Rai1) e il quarto posto sul pubblico alto spendente (8,7%).

Leggi anche: