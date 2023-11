Fiorello si fa in due con l’IA, la gag-omaggio a Vincenzo Mollica e l’ironia su Fazio: «30 secondi sul Nove e ho già ricevuto un bonifico» – Il video

Fiorello mattatore anche in «trasferta». Lo showman di Viva Rai2! – la cui nuova stagione debutta proprio domattina, lunedì 6 novembre – ha fatto un’incursione d’eccezione stasera a Che Tempo Che Fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio e traslocata da quest’anno sul Nove, dopo la rottura dei mesi scorsi del decennale rapporto con la Rai. Occasione per il messaggio video: l’ospitata nel salotto di Fazio di Vincenzo Mollica, lo storico giornalista culturale del Tg1 che con Fiorello ha condiviso decine di momenti tra informazione e spettacolo in casa Rai. Casa Rai che, appunto, avrebbe potuto non perdere benissimo l’apparizione in trasferta di uno dei suoi conduttori di punta. Una contraddizione che Fiorello ha risolto a modo suo: con l’arma dell’ironia. Declinata in questo caso sulla strada del rapporto incerto del mondo di oggi con la tecnologia, e con l’intelligenza artificiale in particolare. Nella gag inscenata nel video-messaggio a Ctcf, Fiorello ha detto di aver accettato di comparire, «in accordo con il Cdr della Rai, ad una condizione»: quella che a parlare non fosse davvero lui, ma una sua copia generata dall’intelligenza artificiale. E così Fiorello per qualche minuto si è sdoppiato, e a mandare un saluto pieno d’affetto e d’ironia a Mollica è stato il suo «avatar digitale». Che con i ritmi robotici tipici dell’IA, ha voluto dire a Mollica «ti voglio bene» in tutte le lingue del mondo: italiano e francese, spagnolo e cinese, coreano del nord e del sud. Versione Fiorello, ovviamente. Divertito e commosso Mollica, che oltre a quello di Fazio nel corso della trasmissione ha ricevuto l’omaggio anche di Roberto Benigni. Ma per non lasciare alcunché di non detto, Fiorello ha chiuso la sua video-gag ironizzando ancora a modo suo sul divorzio tra Fazio e la Rai. Tornato “in sé”, il vero showman ha preso in mano il telefonino, che gli stava vibrando tra le mani. Come mai? Lo ha detto lui stesso. «Pazzesco, sto sul Nove da 30 secondi e mi è già arrivato un bonifico». Sipario.

