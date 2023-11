Doritos Silent, il programma di AI che cancella il crunch delle patatine dall’audio in cuffia mentre giochi online – Il video

Un problema tanto banale quanto fastidioso per chi gioca online. Difficile impugnare il joypad senza uno snack, spesso patatine marca Doritos. Ma è complicato anche avere a che fare con il rumore in cuffia della masticazione di tutti i compagni di squadra e gli avversari che sgranocchiano non stop. Il risultato è che molti gamer lamentano una perdita di performance dovuta alle distrazioni. Ma la soluzione potrebbe essere appena arrivata. Proprio Doritos, di proprietà della PepsiCo ha annunciato di aver messo a punto un software basato sull’intelligenza artificiale in grado di cancellare in tempo reale il fastidioso cruch crunch e riportare la pace nelle orecchie dei concitati gamer. Al momento il programma – chiamato Doritos Silente – è disponibile solo per PC Windows.

«Non funziona con le altre patatine»

La società ha reso noto che sviluppo del sistema è durato sei mesi ed è stata necessaria l’analisi di oltre 5 mila campioni sonori sottoposti al machine learning e all’intelligenza artificiale. Smooth Technology, uno studio di ingegneria e design di New York, ha aiutato PepsiCo a sviluppare il prodotto. «Sappiamo tutti che i giocatori adorano i Doritos, ma quell’inconfondibile crunch può spesso interrompere i momenti di gioco più intensi», ha affermato Dylan Fashbaugh, lo sviluppatore principale di Smooth Technology, in una nota a Fortune. «Abbiamo lavorato per garantire che i giocatori possano godersi il crunch di Doritos senza disturbare gli altri giocatori, creando un’esperienza di gioco migliore», ha aggiunto precisando nuovamente la marca delle patatine. Dettaglio non irrilevante, dato che i primi a testare il nuovo software si sono resi conto che non funziona così bene con marche concorrenti.

