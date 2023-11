Turchia, manifestanti pro Palestina circondano la base militare americana: dispersi con i gas lacrimogeni – Il video

In Turchia un gruppo di manifestanti pro-Palestina si è dato appuntamento per protestare all’esterno di una base militare aerea che ospita armi e truppe statunitensi ad Incirlik, nel sud-est del Paese. L’azione dimostrativa è stata organizzata dalla Humanitarian Relief Foundation, un’organizzazione non governativa islamica che nel 2010 ha noleggiato una flottiglia per cercare di raggiungere Gaza, sottoposta al blocco dello Stato ebraico, provocando un raid israeliano che uccise dieci persone. Da alcuni video diffusi oggi sui social media si vede la polizia turca che spara gas lacrimogeni per cercare di disperdere la folla, che si era radunata fuori dalla base di Incirlik con l’obiettivo di circondarla.

