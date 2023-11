Milano, il giallo dei fondi per la metro M1: mancano 211 milioni che il governo aveva promesso al comune

211 milioni. È questa la cifra che il governo ha promesso a Milano nell’ambito del Piano triennale delle opere di Palazzo Marino, finalizzato anche al prolungamento della Metro 1 a Baggio e per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate. Cifra che, però, non è stata ancora stanziata. A rivelarlo è Repubblica, che sottolinea come non vi sia traccia di questi fondi neanche nella Legge di Bilancio. In quest’ultima sono presenti solo due contributi per il Comune di Milano, ovvero 80 milioni per la realizzazione del Campus dell’Università Statale, e 560 milioni per gli oneri di rimborso dei prestiti per la costruzione delle linee M4 e M5. Soldi diluiti in diversi anni.

I fondi nella Legge di Bilancio

«Bene questi fondi nella Legge di Bilancio. Ma aspettiamo di capire se davvero i fondi per la M1 e la metrotranvia promessi ci sono davvero altrimenti torneremo a incalzare il governo», commenta la deputata e segretaria del Pd Lombardia, Silvia Roggiani. Per quanto riguarda il prolungamento della M1 a Baggio, pertanto oltre l’attuale capolinea Bisceglie, «mancano all’appello circa 122 milioni di euro, che Palazzo Marino attende dal governo».

Promesse e fondi mancanti

L’opera, infatti – spiega l’edizione milanese di Repubblica – è stimata attualmente a un costo di 522 milioni di euro, di cui 400 a disposizione di Palazzo Marino. Ed è un progetto che è già stato stabilito e che mira a un prolungamento di circa 3,3 chilometri. Qui dovrebbero essere realizzate le nuove stazioni di Parri, Baggio e Olmi. Progetto che, però, è costretto a rimanere fermo a causa dell’assenza dei finanziamenti del governo, nonostante le numerose promesse della politica. Intanto, i tempi si allungano se si considera che già solo quando i fondi arriveranno ci vorranno almeno cinque anni per realizzare i progetti.

Leggi anche: