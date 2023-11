Usa, morto insieme a tre dei suoi figli in un incidente d’auto lo stuntman dei film Marvel Taraja Ramsess

È morto in un terribile incidente d’auto insieme a tre dei suoi 5 figli Taraja Ramsess, 41 anni, attore e stuntman nei film Marvel come Avengers: End Game, Avengers: Infinity War e Black Panther: Wakanda Forever, ma anche in altri lungometraggi come The Suicide Squad, The Hunger Games: Catching Fire e Creed III. L’impatto è avvenuto tra la sua vettura e un autoarticolato che si era fermato sulla corsia di sinistra di un’uscita dell’interstatale ad Atlanta, in Georgia poco prima di mezzanotte la notte di Halloween. A darne notizia, oltre ai media statunitensi, anche la madre dello stuntman. Lo scontro era risultato immediatamente fatale per Ramsess e per due dei suoi figli, una ragazza di 13 e il più piccolo della famiglia, nato appena due mesi fa. Alcuni giorni più tardi, dopo un difficile ricovero in rianimazione, è morto anche il figlio di 10 anni. «Amava le arti marziali, le moto e tutto quello che aveva a che fare con i film e la loro realizzazione», ha scritto in un lungo post la madre, «aveva un senso dell’umorismo anche tagliente ma sapeva essere dolce, e amava più di ogni cosa la sua famiglia».

