«C’è ancora domani» supera 1 milione di spettatori: il film di Paola Cortellesi è il più visto dell’anno

A meno di due settimane dalla sua uscita nelle sale cinematografiche C’è ancora domani, il film in cui Paola Cortellesi veste i panni da protagonista e fa il suo esordio alla regia, supera il milione di spettatori e diventa il film più visto dell’anno. Dal 26 ottobre, data della sua uscita nelle sale, è rimasto sempre in vetta alle classifiche dei lungometraggi più visti, superando ora i 7 milioni di di euro di incasso. Il film racconta la storia di una famiglia che vive a Roma nel secondo Dopoguerra. La protagonista è Delia, interpretata da Paola Cortellesi, che ha tre figli e subisce le angherie di un marito violento. Il prossimo 30 novembre riceverà quindi il Biglietto d’oro 2023, il riconoscimento assegnato dall’Associazione nazionale esercenti cinema al film che ha venduto più biglietti da dicembre dell’anno precedente a novembre dell’anno in corso. La premiazione si terrà presso la sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace.

