Israele, Netanyahu: «Assumeremo la piena responsabilità della sicurezza a Gaza». Scontri in Cisgiordania

È passato un mese dal feroce attacco di Hamas contro Israele. Da allora lo Stato ebraico è impegnato nell’operazione via terra, aria e mare a Gaza. Il primo ministro israeliano ha fatto sapere, in un’intervista su Abc News, come «il suo Paese ha la responsabilità generale della sicurezza» nella Striscia «per un periodo indefinito» dopo il conflitto. «Abbiamo visto cosa succede quando non ce l’abbiamo. Quando non abbiamo questa responsabilità in materia di sicurezza, vediamo l’esplosione del terrore di Hamas su una scala che non potevamo immaginare», sottolinea il premier che allontana nuovamente l’ipotesi di «un cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi». Mentre «per quanto riguarda le piccole pause, un’ora qui, un’ora là, le abbiamo già avute», dice Netanyahu. Ciò che fare il governo, sarà invece controllore «le circostanze, in modo da consentire ai beni, ai beni umanitari, di entrare, o ai nostri ostaggi, singoli ostaggi, di andarsene», conclude. Nel frattempo, 14 persone – riporta il ministero della Sanità controllato da Hamas – sono state uccise nella notte in un raid della truppe israeliane a Rafah, nel Sud della Striscia. La Mezzaluna Rossa, corrispondente alla Croce Rossa, ha inoltre riferito di un attacco aereo dell’Idf nel pressi dell’ospedale al-Quds di Gaza City.

Scontri in Cisgiordania

Continuano, inoltre, gli scontri in Cisgiordania tra i civili e l’esercito israeliano. Un palestinese è stato ucciso oggi – martedì 7 novembre – nel villaggio di Sair, vicino Hebron. Lo hanno reso noto fonti mediche, citate dall’agenzia Wafa. Lo scontro è avvenuto durante l’operazione di mappatura dell’abitazione di un 16enne palestinese, accusato dall’esercito di aver ucciso il mese scorso una poliziotta israeliana in Città Vecchia a Gerusalemme (la mappatura di una casa avviene ai fini della sua distruzione).

Gli aiuti umanitari sulla Striscia

Nella Striscia di Gaza continuano intanto ad entrare gli aiuti umanitari. La Mezzaluna palestinese ha fatto sapere che «quasi 100 camion» sono arrivati nella giornata di ieri a Gaza dal valico di Rafah. L’organizzazione ha dichiarato di «aver ricevuto 93 carichi con cibo, acqua, attrezzature mediche e farmaci dalla Mezzaluna rossa egiziana». Dal 21 ottobre sono 569 i mezzi arrivati sulla Striscia, con una media di circa 33 al giorno.

