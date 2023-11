Belgio, la vicepremier belga Petra De Sutter chiede al governo di imporre sanzioni a Israele: «La pioggia di bombe è disumana» – Il video

Petra De Sutter, del partito dei Verdi, dall’ottobre 2020 vice primo ministro nel governo del primo ministro belga Alexander De Croo, chiede le sanzioni economiche verso Israele perché, «la pioggia di bombe è disumana» sulla striscia di Gaza. De Sutter è la prima persona apertamente transgender a sedere in Parlamento in Belgio e a diventare ministro in un governo europeo. L’ecologista fiamminga in una intervista al quotidiano “Nieuwsblad” ha dichiarato: «È chiaro che Israele non si preoccupa delle richieste internazionali di un cessate il fuoco». Secondo De Sutter l’Unione europea dovrebbe sospendere immediatamente il suo accordo di associazione con Israele. E dovrebbe esser introdotto un divieto di importazione dei prodotti provenienti dai Territori palestinesi occupati. «Il Belgio dovrebbe aumentare i finanziamenti alla Corte penale internazionale dell’Aia per indagare sugli attentati, riducendo al contempo i flussi di denaro verso Hamas. Si tratta di un’organizzazione terroristica. Il terrorismo costa denaro e devono essere imposte sanzioni alle aziende e alle persone che forniscono denaro ad Hamas», ha dichiarato De Sutter.

