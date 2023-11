Dior: via la palestinese Bella Hadid nella campagna di Natale. Arriva l’israeliana May Tager: ed è polemica

Sui social è polemica tra filo palestinesi e filo israeliani stavolta non per il conflitto in corso ma bensì per le scelte pubblicitarie di Dior, nota maison di moda e cosmesi di lusso. Secondo quanto riporta Hareetz, la società francese ha scelto la modella israeliana May Tager per la sua campagna di Natale, al posto della ambassador di sempre, la palestinese-americana Bella Hadid. Tager appare con l’attrice Anya Taylor-Joy e altre modelle in alcuni scatti comparsi sul suo profilo Instagram e su quello della maison.

Una scelta probabilmente non dettata dalla contingenza del momento ma da altre logiche di mercato. Eppure sono tante le critiche che stanno comparendo in rete in queste ore. «La bellezza palestinese è di un altro livello», si legge in un post. «Questo – indicando invece Hadid – è il tipo di bellezza che rappresenta libertà, resistenza, amore, forza e onore». Altri hanno scritto che «in momenti come questi, girare una pubblicità con una modella israeliana mentre il suo Paese sta sterminando i bambini di Gaza è semplicemente una triste barzelletta».

