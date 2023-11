No! Queste immagini non mostrano Jason Statham che espone la bandiera palestinese

Diversi utenti stanno condividendo su Facebook (per esempio qui, qui e qui) delle immagini dove si vedrebbe l’attore Jason Statham mentre copre il cofano del suo fuoristrada con una bandiera della Palestina, in altre invece si vedrebbe issarne la bandiera. Sembrerebbe un chiaro riferimento contro le operazioni militari di Israele a Gaza. Il problema è che non vi sono prove del fatto che tali foto riguardino Statham. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Diverse condivisioni mostrano un uomo sfoggiare la bandiera palestinese sul cofano della propria auto oppure issarla davanti a una sede istituzionale.

Anche se nei filmati originali non vengono fatte chiare attribuzioni per diversi utenti si tratterebbe sempre dell’attore americano Jason Statham.

Ovviamente si tratta solo di persone che somigliano vagamente all’attore.

Analisi

Abbiamo dunque due versioni del presunto Jason Statham. Nella prima, lo vedremmo in un autolavaggio con un’auto che reca la bandiera palestinese sul cofano, con didascalie come la seguente:

L’attore di Hollywood Jason Statham ha sfidato la polizia e ha sostenuto la Palestina mettendo una bandiera palestinese sulla sua auto.

La leggenda del film d’azione Jason Statham è una leggenda non solo nei film ma anche nella realtà.

La versione con l’attore americano che isserebbe la bandiera della Palestina viene presentata generalmente nel seguente modo:

Il grande jason statham ,free palestina

Si tratta davvero di Jason Statham?

Parliamo di immagini fuori contesto che mostrano una persona somigliante a Jason Statham. Nel primo caso, come già verificato dai colleghi di Facta -, nella clip originale caricata su Tik Tok, nemmeno si fa riferimento all’attore americano. Sono invece alcuni commentatori a notare la presunta somiglianza.

Il secondo filmato riguarda un evento verificatosi al Consiglio di Canterbury-Bankstown di Sydney in Australia, dove è stata issata la bandiera palestinese lo scorso ottobre. Anche in questo caso non vengono fatti riferimenti a Statham. Stiamo ugualmente parlando solo di un individuo vagamente somigliante.

Conclusioni

Abbiamo visto che le immagini in oggetto non mostrano affatto l’attore Jason Statham manifestare solidarietà per la Palestina mostrandone la bandiera.

