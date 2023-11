Il martedì nero di Insegno e Di Girolamo, affondati sotto il 2%

Giornata nerissima per i programmi più in discussione della nuova stagione Rai. Il Mercante in fiera di Pino Insegno si ferma all’1.93 subito prima del Tg2 e Avanti popolo di Nunzia De Girolamo si inabissa all’1.80%. La serata, certo, era resa proibitiva dalla superpartita Milan-Paris Saint-Germain su Canale 5 (che ha avuto il 25% di share), ma pesa il distacco dagli altri due talk, Di Martedí di Giovanni Floris, al 6.76% e di È ancora Cartabianca della ex Raitre Bianca Berlinguer al 4.51%.

Leggi anche: