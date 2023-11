Roma, prova a portare la droga in carcere nascondendola nei gusci di mandorla: arrestato

Aveva trovato un escamotage per introdurre droga in carcere, o almeno pensava di esserci riuscito. E invece gli agenti della polizia penitenziaria di Regina Coeli ci hanno messo poco a trovare le 562 dosi di hashish e i 162 involucri di cocaina che Mirko C., 32enne residente a Tor Bella Monaca, aveva provato a nascondere… nelle mandorle. Aveva aperto in due la frutta a guscio e sfruttato il piccolo spazio per occultare le sostanze. Il giovane è così stato arrestato. Oggi – 10 novembre – i giudici nel corso dell’udienza hanno convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Il processo è stato rinviato al 5 dicembre. L’accusa per l’imputato è quella di detenzione ai fini di spaccio. A cui si aggiunge l’aggravante di aver provato a introdurre droga in un istituto di pena.

