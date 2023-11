Morto il calciatore Raphael Dwamena, malore in campo in Albania: aveva 28 anni

Tragedia in campo a Tirana dove è morto il calciatore ghanese Raphael Dwamena. Il 28enne si è accasciato a tremerà dopo un malore durante la partirà del massimo campionato albanese tra la sua Egnatia e il Partizani Tirana. L’arbitro ha subito interrotto il gioco, dopo appena 25′ minuti di gioco. Dwamena ha perso conoscenza ed è stato rapidamente trasportato in ospedale, dove però è deceduto. Lo stesso giocatore nel 2021 aveva avuto un collasso in campo, il secondo nella sua carriera di calciatore. All’epoca indossava la maglia del Blau-Weiss Linz e stava giocando una partita di Coppa d’Austria. In quella circostanza il giocatore riuscì a riprendersi grazie al defibrillatore che aveva impiantato per i suoi precedenti problemi cardiaci. Quello di Dwamena è stato un evento che ha «sconvolto l’intera comunità calcistica albanese», ha scritto la Federcalcio di Tirana in una nota. Tutte le partite previste per il weekend sono state rinviate in segno di lutto. L’attaccante in carriera aveva vestito le maglie di Zurigo, Levante e Saragozza. La scorsa estate aveva anche segnato un gol contro l’Inter, durante un’amichevole con l’Egnatia.

