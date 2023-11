Gaza, l’esercito di Israele pronto a «combattere per un anno». Scontro con gli Usa e la Francia sui civili

L’esercito di Israele si prepara a combattere per un anno a Gaza. Per arrivare alla «quarta fase» della guerra. Che prevede l’ingresso di un nuovo governo che non sia sostenuto da Hamas o dagli iraniani. L’indiscrezione è stata pubblicata dal Times of Israel, secondo il quale l’Idf sta preparando combattimenti «in diverse aree e con metodi diversi». Il quotidiano cita un rapporto interno delle forze armate in cui si raccomanda: «Non ci sono pressioni per fare in fretta, il messaggio per i comandanti è sempre: lavorate lentamente e in modo sicuro, portate casa i risultati». Intanto nella notte si è sviluppato uno scontro tra l’ambasciata di Israele negli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato.

Lo scontro tra l’ambasciata e il Dipartimento di Stato

Al centro della lite la critica nei confronti di Israele sulla demolizione della casa di un palestinese condannato per terrorismo a Gerusalemme. «Il governo di Israele ha demolito la casa di una famiglia palestinese in risposta alle azioni del figlio di 13 anni», ha scritto l’ufficio americano aggiungendo che «un’intera famiglia non dovrebbe perdere la propria casa a causa delle azioni di un singolo individuo». L’ambasciata di Israele ha reagito ricordando che il 13enne è «un terrorista che ha ucciso un cittadino israeliano pugnalandolo a morte». Si parla di Muhammad Zalbani che, lo scorso febbraio, ha ucciso un poliziotto di frontiera israeliano mentre stava ispezionando un autobus. La demolizione dell’abitazione, che si trovava nel campo profughi di Shuafat a Gerusalemme est, è avvenuta mercoledì 8 novembre.

Le pressioni internazionali

Intanto l’agenzia di stampa Reuters scrive che Israele deve fronteggiare le pressioni internazionali per proteggere i civili a Gaza. Il numero di palestinesi morti durante il bombardamento dell’enclave ha superato quota 11 mila. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto che troppi palestinesi sono stati uccisi e hanno sofferto nelle ultime settimane, pur riaffermando il sostegno degli Stati Uniti alla campagna di Israele contro il terrorismo. Il presidente della Francia Emmanuel Macron in un’intervista alla BBC ha affermato che Israele deve smettere di bombardare Gaza e uccidere civili. A Macron ha risposto Netanyahu: «La responsabilità delle sofferenze dei civili è di Hamas-Isis e non di Israele».

