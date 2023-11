Miss Italia, è Sgarbi show. Si avvicina alle Miss per vederle meglio mentre Patrizia Mirigliani continua a condurre – Il video

C’è chi inizia davvero a chiedersi come mai, stavolta, Miss Italia non sia stata trasmessa in tv. Sarà stata la giuria scoppiettante: Giulia Salemi, Vittorio Sgarbi, Giuseppe Cruciani e Hoara Borselli ma su Twitter sono tanti i tweet entusiasti sul “delirio” in corso nel programma. Si commenta la diretta on line. E molti tweet sono verso il sottosegretario alla Cultura, visto decisamente fuori dagli schemi e senza peli sulla lingua. In una delle clip che girano in rete si vede Sgarbi, mentre Giulia Salemi parla con la presidente e conduttrice Patrizia Mirigliani, avvicinarsi dalle ragazze per osservarle più da vicino. Il sottosegretario alla Cultura scambia con le concorrenti due chiacchere, come se nulla fosse.

La situazione attuale del concorso di #missitalia: Patrizia Mirigliani che legge la sua lettera (un po' come la Littizzetto a #CTCF), standing ovation del pubblico ma a Sgarbi non gliene frega un cazzo. pic.twitter.com/5j6z1uBnNa

— Ai Em Nick (@niccolab) November 11, 2023 Scazzo tra Sgarbi e la Mirigliani.

"NON È ELEGANTE OSSERVARE LE RAGAZZE DA VICINO".



"ALLORA TROVATI UN ALTRO PRESIDENTE. SONO MIOPE, E I QUADRI SI OSSERVANO DA VICINO".



Delirio assoluto!#missitalia — Massimo Falcioni (@falcions85) November 11, 2023

Francesca Bergesio è la vincitrice del titolo 2023. La giovane è stata scelta tra le 40 finaliste che oggi hanno partecipato alla finale a Salsomaggiore Terme.

«Miss Italia sia una festa nazionale»

Le premesse c’erano già tutte stamane. Quando Sgarbi ha ribadito che Miss Italia deve esser una festa nazionale. «La mia convinzione è che Miss Italia – spiega – sia una festa nazionale, come Sanremo, come il Natale, come il 2 giugno. Miss Italia è radicata come un valore, le polemiche sono contro la tradizione, contro la sensibilità. Per cui, per quello che mi riguarda, ritengo di proporre al Ministro Sangiuliano di indicare Miss Italia come bene culturale, come storia, come fenomeno che appartiene alla cultura, alla storia e alla tradizione popolare». Sgarbi, presidente della giuria dell’84ma edizione ha poi aggiunto: «La cosa più triste di questa edizione è che non ci sia un canale nazionale che trasmetta la finale come è sempre stato, per una censura violenta, fascista, grave. Il problema è l’intolleranza e l’azione negativa è quella di chi vuole abolire Miss Italia e il Natale, nel nome di una falsa tolleranza. Noi dobbiamo difendere i nostri valori e la nostra storia».

