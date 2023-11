L’accusa dell’ex social media manager di Vittorio Sgarbi: «Il ministero come un covo d’affaristi, non ne potevo più»

Il sottosegretario Vittorio Sgarbi aveva detto che conosceva il nome del “Corvo” che aveva fatto conoscere i suoi compensi per conferenze e presentazioni svolte durante l’incarico nel governo Meloni. Descrivendolo come «un tizio che collaborava con me ai tempi di Rinascimento e un bel giorno sparì, la madre raccontò che era in coma, invece era agli arresti domiciliari per truffa». Oggi Il Fatto Quotidiano e Report incontrano Dario Di Caterino, ex social media e manager del critico d’arte che ha rivelato le attività “parallele” di Sgarbi. Ha 45 anni, è pugliese e il rapporto professionale con il sottosegretario è cominciato nel febbraio 2022. Ovvero all’epoca della candidatura alle elezioni amministrative del movimento Io Apro, poi diventato Io Apro Rinascimento dopo la fusione con quello di Sgarbi.

Dario Di Caterino

Di Caterino dice di essere pronto ad essere ascoltato dai pubblici ministeri. Gli incassi totali delle presentazioni di Sgarbi durante il periodo di governo ammontano a 300 mila euro. Mentre il sottosegretario è indagato a Roma per evasione fiscale. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per conflitto d’interessi. Il social media manager racconta che ha inviato una lettera a Giorgia Meloni e a Gennaro Sangiuliano con tutti i dati. «Non ne potevo più di vedere gli uffici dei ministeri ridotti a un covo di affaristi», dice. Aggiunge che la lettera che ha inviato «tanto anonima non era. C’è il dettaglio delle informazioni e c’è questa intervista a viso aperto». E quando Thomas Mackinson gli ricorda che Sgarbi lo definisce Corvo, risponde: «Strano. Fino a non molto tempo fa diceva di volermi assumere al ministero». E sull’accusa di furto di dati: «Ho scaricato le mail, ma le password me le avevano date loro».

Il contratto

Il social media manager dice di aver lavorato con Sgarbi per la candidatura a Bologna nelle liste di “Noi moderati”. Il rapporto è andato avanti fino al 25 settembre 2023. «C’era un accordo con Sabrina Colle per ricevere una parte dei proventi maturati dalla gestione dei canali social di Vittorio tramite la sua società Hestia. Li ho richiesti più volte, mai ricevuti». Mentre i pagamenti avvenivano in buste di contanti consegnate a mano: «Erano le direttive della Colle e di Nino Ippolito, il suo capo segreteria». Dice di aver visto effettuare sopralluoghi per le valutazioni. E riferisce episodi in cui Sgarbi ha fatto pressioni dirette su soprintendenti: «Non dovete notificare opere con meno di 70 anni».

Il tariffario e i gettoni

Poi parla del suo tariffario e dei gettoni di presenza. Per una conferenza non meno di 3.500 euro. Per uno spettacolo teatrale 5 mila. Una prefazione a un libro 4 mila. Un evento del 16 novembre 2022 a Pordenone ricevette un finanziamento da una multinazionale austriaca: 5 mila euro poi raddoppiati. Parla anche di una prefazione a un libro. E mostra un messaggio di Colle che risale al 19 luglio scorso: «Duemila euro schifosi per una presentazione di un sottosegretario. Ma che ti dice la testa». Infine, il licenziamento: «Per me sei fuori». Di Caterino spiega anche la vicenda degli arresti domiciliari: «Fui coinvolto in alcune vicende giudiziarie per le quali provavo un profondo malessere”. Sgarbi sapeva di una condanna a Perugia. Ma sua madre, forse per pudore, «disse che ero malato fino a gennaio 2023, quando ripresi a collaborare». Il patteggiamento risale ad aprile 2023: «Questo oggi mi fa più male, me lo sarei risparmiato».

Le multe

Infine c’è la storia delle multe. L’associazione Controcomunicazione ha ricevuto da Sgarbi trentamila euro per acquistare un’auto da dare in comodato d’uso al sottosegretario. Il contratto prevedeva che pagasse oneri di manutenzione e multe. Da giugno 2023 ne sono arrivate «7-8 al giorno». Oggi sono a quota 100 mila euro di cartelle. Una di queste parla di un eccesso di velocità: «Fiorenzuola d’Arda, Piacenza, 23 giugno, ore 00.04. Velocità rilevata: 192 km/h. Il termine è scaduto, i 700 euro sono raddoppiati.

Leggi anche: