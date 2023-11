Parla Bergesio, il senatore leghista e papà di Miss Italia: «Lei favorita? Polemica sterile. Francesca ha vinto perché si è impegnata»

Il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio padre di Miss Italia 2023 interviene sul Corriere della Sera. Per difendere la figlia Francesca Bergesio, 19 anni e per smentire ogni accusa di favoritismo. «È una polemica sterile. Non credo proprio che il mio ruolo possa avere avuto chissà quale influenza. Francesca ha vinto perché se lo è meritato e si è impegnata. Ha partecipato scommettendo solo su sé stessa. Queste illazioni mi paiono fuori luogo: i figli non devono pagare le colpe dei padri, sempre ammesso che essere un senatore della Lega sia una colpa». E ancora: «Francesca non si è mai impegnata in politica, non è neppure una militante. Si informa, legge, ma non è minimamente interessata a fare politica e seguire le mie orme. Ha i suoi interessi, che sono lo studio e la recitazione». Francesca si è iscritta a Medicina a Roma, ma sogna di diventare un’attrice. Sulle sue scelte spiega il senatore non interviene.

«Non sta a me decidere. Deve essere libera di inseguire i propri obiettivi e valorizzare le sue aspirazioni. L’importante è che lei, come tutti i giovani talentuosi, si assuma la responsabilità di costruire il proprio futuro», precisa.

(foto copertina Bergesio/Instagram)

