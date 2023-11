Gaza, un bimbo americano di tre anni tra gli ostaggi di Hamas

C’è anche un bambino di nazionalità americana e dell’età di tre anni tra gli ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre. I suoi genitori sono stati uccisi negli attacchi del 7 ottobre. Lo ha annunciato la Casa Bianca in una nota, senza fornire altri dettagli sul bambino rapito dai terroristi. Joe Biden lo ha detto durante il suo colloquio con l’emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani. I due hanno convenuto su uno sforzo «urgente» per la liberazione degli ostaggi. Il presidente ha ringraziato l’emiro per il ruolo svolto dal suo paese nelle trattative per il Medio Oriente. Mentre non ha voluto fare il nome del bambino in ostaggio. Si ritiene che siano 239 le persone attualmente detenute da Hamas nella Striscia di Gaza. L’organizzazione non ha ancora prodotto un elenco degli ostaggi.

Il cessate-il-fuoco

Secondo gli Stati Uniti nove cittadini americani e un residente «titolare di una green card» sono ancora dispersi dopo gli attacchi. Il presidente Biden «ha espresso il suo apprezzamento al Qatar e a Tamim personalmente per gli sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi di Hamas e ha condannato inequivocabilmente il sequestro di persone, tra cui molti bambini, uno dei quali è un americano di tre anni i cui genitori sono stati uccisi dai terroristi negli attacchi del 7 ottobre». Fino a ieri Hamas ne aveva rilasciati quattro. Tra questi due cittadine americane, madre e figlia: Judith e Natalie Raanan. Dopo la loro uscita da Gaza Biden aveva fatto sapere che il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu aveva accettato una breve pausa nel conflitto per farle andare via. Netanyahu aveva insistito in precedenza sul no al cessate-il-fuoco senza il rilascio degli ostaggi.

L’esodo dall’ospedale

Secondo il Daily Beast tra i cittadini americani ci sono Sagui Dekel-Chen (35 anni), Itay Chen (19), Edan Alexander (19), Omer Neutra (21), Hersh Goldberg-Polin (23), Keith Siegel (62), e Chen Goldshtein Almog, una madre di 48 anni che si ritiene sia stata rapita insieme a tre dei suoi quattro figli: Agam, 17, Gal, 11 e Tal, 9. Biden ha anche affermato di credere in una futura soluzione a due Stati. In cui «israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco con uguali misure di stabilità e dignità». Intanto proprio Netanyahu ha parlato in un’intervista alla Nbc della possibilità di un accordo con Hamas: «Meno ne discutiamo, più è possibile che si concretizzi», ha detto. Migliaia di palestinesi sperano di poter lasciare l’ospedale al-Shifa, senza acqua e senza elettricità da giorni e assediato dall’esercito di Israele. I combattimenti sono ora concentrati nel cuore di Gaza City, a nord.

I cinque militari morti

In particolare intorno agli ospedali, che secondo l’esercitano ospitano infrastrutture strategiche per Hamas, che usa la popolazione come “scudi umani”. I cinque militari morti in un incidente aereo nel Mar Mediterraneo invece si trovavano a bordo di un elicottero ed erano impegnati in operazioni di rifornimento. Il velivolo è precipitato al largo della costa sud-orientale di Cipro. Lo fa sapere il Washington Post, che aggiunge anche che «due funzionari statunitensi, parlando a condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione, hanno affermato che le truppe si trovavano nella regione come parte del più ampio piano di emergenza del Pentagono per la guerra, che include la preparazione per potenziali evacuazioni da Israele e Libano». Attualmente le cause dell’accaduto sono oggetto di indagine. Ma si sarebbe trattato di un incidente: «Non ci sono indicazioni di attività ostile».

