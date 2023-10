Hamas libera due ostaggi Usa con la mediazione del Qatar: «Così dimostriamo che Biden si sbaglia»

Due ostaggi cittadini americani sono stati rilasciati da Hamas «per motivi umanitari». Come riferito dai media israeliani, un portavoce delle brigate al Qassam, l’ala militare di Hamas, ha fatto sapere di aver liberato una madre e una figlia «per dimostrare al popolo americano quanto siano errate le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista». All’operazione avrebbe contribuito la mediazione del Qatar, che i terroristi di Hamas hanno ringraziato. Le due cittadine americane sono state consegnate alla Croce Rossa che in queste ore ha confermato la notizia, scrive Hareetz. Secondo la tv israeliana Kan, madre e figlia dovrebbero essere liberate attraverso il valico di Rafah, fra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Secondo i vertici dell’esercito israeliano, sono 203 gli ostaggi nelle mani di Hamas, per la maggior parte considerati ancora vivi. Nella giornata di ieri – giovedì, 19 ottobre – il presidente Usa ha accusato Hamas di usare «i civili palestinesi come scudi umani». Per Biden, Hamas e il presidente russo Vladimir Putin «rappresentano minacce diverse ma hanno una cosa in comune: vogliono annientare le democrazie» che sono loro vicine. «Non possiamo lasciarli vincere. Rifiuto di farlo accadere», l’appello di Biden al Congresso. Per questo motivo «difendere l’Ucraina e Israele – ha continuato Biden – è nell’interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

