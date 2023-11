Cade dal ponte Garibaldi a Roma, trovato morto un ragazzo

Si tratterebbe di un ragazzo dell’età apparente tra i 20 e 25 anni la persona trovata morta poco prima delle 18 sulla banchina sotto il ponte Garibaldi a Roma. Il ragazzo sarebbe caduto dopo un volo di circa 12 metri ed è stato soccorso dagli operatori del 118 insieme agli agenti della polizia fluviale, ma al momento del ritrovamento per lui non c’è stato più nulla da fare. Ancora non è chiaro se il ragazzo si sia suicidato o se dietro la caduta possano esserci altre cause. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la tragedia è avvenuta davanti a decine di persone che in quel momento si trovavano sul ponte. Un testimone ha lanciato l’allarme quando ha visto il corpo sulla banchina dell’isola Tiberina.

