Questo video dei missili di Hezbollah è del 2019, non del 2023

L’arrivo della portaerei Eisenhower nel Mediterraneo orientale per tentare di evitare un allargamento del conflitto tra Israele e Hamas ad altre zone potrebbe aver allarmato l’organizzazione antisionista Hezbollah che sarebbe avrebbe mostrato la propria forza con un video dei missili antinave pronti ad essere utilizzati. In realtà, però, il video condiviso in queste ore sui social risale al 2019. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Analisi

«Hezbollah ha pubblicato un video che mostra i suoi missili antinave dopo che i media hanno riferito dell’arrivo di navi da guerra americane nel Mar Mediterraneo». Questa è la descrizione con cui circola un video (condiviso qui, e qui) in cui vengono mostrati dei missili identificati come quelli antinave di Hezbollah, che sarebbe pronta a lanciare sulla portaerei degli Usa arrivata il 6 novembre 2023 nel Mediterraneo orientale. Un articolo che mostra il frame del video è apparso anche sul sito Controinformazione.info.

Il video risale al 2019

La clip viene però condivisa in modo fuorviante, perché il video non è stato rilasciato recentemente. Circola infatti almeno dal 2019 quando appariva in un articolo di Iran Press News Agency (archiviato qui). Il video ritrae i missili antinave C-802 di Hezbollah mostrati per la prima volta nell’agosto 2019. Il filmato sarebbe stato girato nel magazzino dove i missili si trovavano.

Conclusioni

