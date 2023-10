No! Questo video sugli aiuti umanitari a Gaza non è recente: risale al 2021

All’epoca l’Egitto aveva inviato «52 camion di aiuti umanitari come dono del presidente Sisi e del popolo egiziano ai residenti in difficoltà della Striscia di Gaza»

Molti utenti stanno condividendo sui social media un video della durata di un minuto e 44 secondi, che riprende una coda interminabile di veicoli in quello che sembra essere il bel mezzo del deserto. La narrazione con cui viene condivisa la clip è sempre la stessa, ovvero: «Un enorme convoglio di aiuti umanitari raccolti da comuni musulmani e da organizzazioni internazionali, tra cui l’ONU e altri enti di beneficenza occidentali, è in attesa di entrare nella Striscia di Gaza dal lato egiziano. Tuttavia, Israele ha dichiarato il blocco della Striscia di Gaza e il presidente egiziano Al-Sisi ha obbedito agli Stati ordinando alle sue guardie di frontiera di chiudere il valico di Rafah al confine con Gaza». Vediamo se questo è davvero quello che sta accadendo. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Il video viene condiviso recentemente, dopo che Israele ha annunciato il blocco di beni in entrata

In realtà risale al 2021.

Analisi

Ecco un esempio della condivisione sopracitata:

Video datato

La descrizione però veicola una narrazione fuorviante. O meglio, decontestualizzata: il filmato riprende sì gli aiuti umanitari inviati dall’Egitto ai palestinesi a Gaza, ma risale al 2021. Dunque a circa due anni prima dell’attacco del 7 ottobre che ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica sul conflitto in Medio Oriente. La clip è stata pubblicata dal canale Al Nahar con il titolo: L’Egitto invia i più grandi convogli di sostegno e aiuti ai palestinesi di Gaza. Nella descrizione, leggiamo: «Per la terza volta… l’#Egitto invia i più grandi convogli di sostegno e aiuti ai palestinesi a #Gaza».

Dal sito ufficiale del governo egiziano leggiamo: «Il convoglio di aiuti comprendeva 52 camion di aiuti umanitari come dono del presidente Sisi e del popolo egiziano ai residenti in difficoltà della Striscia di Gaza». Le immagini sono tornate d’attualità perché, dopo il 7 ottobre, Israele ha annunciato il blocco di beni primari in entrata sulla striscia di Gaza. Il 30 ottobre, sono entrati nella striscia di Gaza 40 camion con gli aiuti destinati alla popolazione palestinese. Tuttavia Philippe Lazzarini, a capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione, ha specificato: «I convogli arrivati non sono nulla in confronto ai bisogni di oltre 2 milioni di persone intrappolate».

Conclusioni

Il video dei camion che trasportano aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza viene condiviso recentemente, dopo che Israele ha annunciato il blocco di beni in entrata. In realtà risale al 2021.

