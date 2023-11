Google dal primo dicembre cancellerà tutti gli account inattivi

Anno nuovo, vita nuova. Google decide, per questa fine d’anno, di eliminare tutti gli account di posta elettronica non più attivi. La mossa, già annunciata a maggio, prevede la disattivazione, dal prossimo 1 dicembre, di qualsiasi indirizzo con suffisso Gmail a cui non si è acceduto per almeno due anni. L’accesso prevede non solo l’invio di messaggi ma anche la semplice lettura di una mail, da qualunque dispositivo, così come il login a Google Drive, l’uso di YouTube con il proprio profilo o la condivisione di foto, tramite Google Foto. Si tratta di un’operazione che mira a eliminare tutte le operazioni di account fake e spammer in rete. E colpirà solo gli account personali, non quindi quelli creati da aziende, organizzazioni o istituti scolastici.

Come avverrà la cancellazione

Dal 1 dicembre Google potrà eliminare non solo le mail ma anche tutti i contenuti e i dati dell’account. Con l’avvicinarsi della deadline la società invierà degli avvisi, sia all’account a rischio eliminazione che su un secondo account dichiarato. «I prodotti Google – dichiarato il gigante in una nota – si riservano il diritto di eliminare i tuoi dati quando il tuo account non è stato utilizzato per un periodo di 2 anni. A causa di queste norme, l’account inattivo verrà eliminato entro il 1 dicembre 2023». Se l’account però è stato utilizzato per acquistare qualcosa nel Google Play Store o se ha una carta regalo digitale con un saldo attivo non sarà cancellato.

(Foto di Solen Feyissa su Unsplash)

