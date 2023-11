Fedez, il maxi evento in piazza Duomo per donare il sangue

Fedez scende in piazza Duomo a Milano. Il rapper ha organizzato un maxi-evento, in programma sabato 18 novembre, per sensibilizzare sulla donazione di sangue. «Ci sarò anch’io – ha detto sui social -. Sarà presente un’autoemoteca per far sì che si possa donare il sangue. Potranno farlo i donatori iscritti all’Avis di Milano che fino a venerdì si prenoteranno contattando l’Avis via mail o telefonicamente, ma anche chi non è ancora donatore». La fondazione gestita da Fedez e Civis, il Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue che riunisce Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres, allestiranno davanti al Duomo una sorta di «villaggio del donatore», che dalle 8.30 al fino alle 16.30, accoglierà chiunque voglia informarsi sulla realtà delle donazioni di sangue e plasma o chi ha intenzione di donare. «Una figata per cui sono molto gasato», lo ha definito su Instagram il rapper, che ha inoltre ricordato quanto siano importanti le donazioni di sangue. «Senza donatori io oggi non sarei qui ad abbracciare i miei figli», ha concluso Fedez. Alla fine di settembre, il cantante era stato infatti ricoverato per un’emorragia interna nel reparto di chirurgia Fatebenefratelli di Milano. Appena uscito dall’ospedale del capoluogo lombardo aveva garantito che si sarebbe dato da fare per supportare la causa dell’Avis: «Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui», aveva detto.

