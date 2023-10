Fedez verso le dimissioni: «Il rapper può uscire dall’ospedale già oggi pomeriggio»

Dimissioni in vista per Fedez dall’ospedale Sacco-Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto scrive l’Adnkronos Salute sarebbero buoni i risultati degli ultimi esami ai quali è stato sottoposto il rapper. Il marito di Chiara Ferragni è ricoverato da giovedì 28 settembre all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna, seguita da un nuovo sanguinamento domenica 1 ottobre, subito bloccato grazie a un’endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni. Già questo pomeriggio l’artista potrebbe quindi uscire dal reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica, diretto da Marco Antonio Zappa. Per quanto riguarda il ritorno a “X Factor”, per la fase dei live che inizierà fra 3 settimane giovedì 26 ottobre è impossibile azzardare previsioni. Ma potrebbero non esserci preclusioni sulla sua presenza al tavolo dei giudici.

