Arrestata la badante dell’anziana morta dopo la caduta dal quarto piano a Bergamo: spariti 2mila euro dal conto

Non si era suicidata ma è stata uccisa Rosanna Aber, la 77enne morta dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo a Colognola, in provincia di Bergamo, il 22 aprile 2022. La badante che accudiva la donna è stata arrestata perché accusata di averla fatta cadere spingendola mentre si trovava sul balcone della sua casa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giorno della sua morte, Aber aveva scoperto che la 30enne ucraina che da un mese e mezzo le sbrigava le faccende di casa le aveva rubato il bancomat e aveva prelevato circa 2mila euro. Aber si era confidata con una conoscente, sentita poi dalla polizia. A lei aveva raccontato la sua preoccupazione per aver scoperto diversi ammanchi sul conto corrente. Aber però era certa di non aver fatto prelievi. Secondo una prima denuncia dei parenti della vittima, sul conto della donna mancavano circa 6mila euro, che sarebbero stati prelevati proprio nel periodo in cui la 30enne aveva iniziato a lavorare nella casa dell’anziana.

L’indagine sulla caduta

Dallo scorso settembre la 30enne era già indagata per omicidio volontario. Agli agenti aveva spiegato che quella mattina si trovava in un’altra stanza a fare pulizie, quando l’anziana è caduta dal balcone. Una versione che sin da subito non aveva convinto gli inquirenti che tendevano a escludere la caduta accidentale. L’appartamento della donna si trova in un blocco di condomini degli anni Sessanta, con i parapetti delle finestre molto alti, che la vittima avrebbe scavalcato con enorme difficoltà, considerando anche la sua statura.

