La Ferrari torna a vincere, ma nel golf. Carlos Sainz alza la coppa a Las Vegas, poi il disastro – Il video

Per vedere un ferrarista alzare un trofeo, i tifosi del Cavallino devono accontentarsi per ora di altri sport che non siano la Formula 1. È il caso di Carlos Sainz, vincitore con il golfista Justin Thomas della Netflix cup, torneo organizzato prima del Gp di Las Vegas in programma il prossimo weekend. Sainz e l’ex numero 1 del ranking mondiale del golf avevano battuto la coppia formata da Pierre Gasly dell’Alpine e da Tony Finau. Per il pilota spagnolo non c’è neanche il tempo di esultare, che succede un disastro: mentre Sainz esulta per il trofeo appena vinto, questo gli sfugge dalle man e inevitabilmente si rompe. Mani sui capelli per il ferrarista, tra le risate generali. L’episodio ha ricordato un precedente avvenuto in Formula 1 lo scorso luglio, che potrebbe essere di buon auspicio per Sainz. Alla fine del Gp di Ungheria, Lando Norris aveva conquistato il secondo posto, dietro il solito Max Verstappen. Il belga voleva festeggiare con il collega olandese stappando la tradizionale bottiglia di champagne, ma nell’aprire la bottiglia riuscì a rompere il trofeo di Verstappen.

