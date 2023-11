Atp Finals, Sinner è già in semifinale. Il regalo dell’amico Hurkacz: perché ora Djokovic deve tifare per Jannik

Festa anticipata per Jannik Sinner, qualificato matematicamente alle semifinali delle Atp Finals di Torino prima di scendere in campo questa sera contro Holger Rune. La qualificazione arriva grazie al regalo dell’amico Hubert Hurkacz, che ha vinto 6-4 il secondo set contro Novak Djokovic, che si era aggiudicato il primo set 7-6. Sinner passa quindi in semifinale anche in caso di sconfitta contro Rune per l’ultima partita della prima fase prevista oggi alle 21. Un traguardo finora mai raggiunto da nessun italiano.

Le qualificazioni

La sfida di questa sera per Sinner e Rune servirà a determinare il vincitore del girone Verde, quindi chi dovrà affrontare il 22enne altoatesino nelle semifinali. Resta invece in bilico la qualificazione per Djokovic, nonostante abbia battuto il polacco in tre set 7-6 (1), 4-6, 6-1. Il serbo dovrà fare il tifo per Sinner, visto che solo in caso di una sua vittoria potrà qualificarsi alla prossima fase del torneo. Per Djokovic c’è in ballo un obiettivo finora mai raggiunto da nessun tennista: vincere le Finals per la settima volta.

