Il mutuo a scadenza 40 anni per i giovani lavoratori

Un mutuo a scadenza quarantennale destinato ai giovani che vogliono acquistare la loro prima casa. Mentre gli interessi medi sul prodotto sono in rialzo, la scadenza allungata consentirebbe di acquistare case più grandi. E anche a chi lavora ed è pagato poco di sostenerlo. Attualmente con un reddito familiare cumulato di 2.900 euro al mese è possibile ottenere un prestito ventennale per l’acquisto di una casa pari a 160 mila euro, ovvero l’80% del valore di una casa da 200 mila euro. Con l’opzione dei 40 anni se ne potrebbero ottenere fino a 230 mila, ovvero l’80% del valore di una casa da 288 mila euro. Mentre i metri quadri acquistabili aumentano da 50 a 87 in città come Roma, da 40 a 58 a Milano e da 70 a 102 a Napoli. La rata si calcola intorno ai 950 euro al mese.

I debiti “a vita”

Per questo i giovani sono più propensi ad accettare debiti “a vita” per allargare le abitazioni oppure acquistarli in zone dai prezzi finora proibitivi. Con la speranza di surrogare il debito tra qualche anno con il miglioramento degli stipendi. Le banche hanno il loro vantaggio: così riescono ad arrivare a una clientela che prima era loro preclusa a causa delle condizioni economiche di partenza. Per questo, spiega oggi Repubblica, Telemutuo, un comparatore di prestiti immobiliari, segnala che «negli ultimi mesi gli istituti di credito sono tornati a proporre ai clienti durate fino a 40 anni, prodotti quasi estinti in tempi di tassi zero». L’allungamento del mutuo, spiegano gli esperti, «da una parte consente ai mutuatari di abbattere il costo della rata, dall’altra permette di contenerla a meno di un terzo del reddito netto mensile, decretandone la sostenibilità da parte delle banche».

La prima casa e le agevolazioni

L’acquisto di una prima casa da under 36 ha già delle agevolazioni. Ma la media attuale degli importi dei mutui è di 150 mila euro. Le pratiche che vanno a buon fine sono il 2,5% del totale. Mentre solo quattro o cinque banche sono disposte a finanziare con scadenze a 35 o 40 anni. Intesa San Paolo attualmente offre un “mutuo giovani” a tasso fisso del 4,70%. Se si finanzia l’80% della casa scende al 3,90%. Il Monte dei Paschi di Siena chiede il 4,92%. Sui quarant’anni ma con vincoli ci sono anche la Banca Nazionale del Lavoro (gruppo Bnp-Paribas) e le filiali italiane di Deutsche Bank.

