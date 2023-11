Apple scarica Musk dopo la condivisione di un post antisemita: stop alla pubblicità su X

Non avverrà immediatamente, ma secondo quanto riferisce Axios Apple si sta preparando a una sospensione di tutti i suoi contenuti pubblicitari su X, l’ex Twitter. Il motivo è da rintracciare nelle polemiche di antisemitismo che sono piovute su Elon Musk: il proprietario della piattaforma ha espresso il suo favore a un post in cui si affermava che le comunità ebraiche sostengono «l’odio dialettico contro i bianchi». La mossa di Cupertino segue quella già annunciata da Ibm e arriva dopo la sollecitazione di un gruppo di 164 rabbini e attivisti ebrei. In un appello, hanno chiesto ad Apple, Google, Amazon e Disney di interrompere la sponsorizzazioni su X. Non solo: la richiesta ha riguardato anche la rimozione degli store di Apple e Google dell’app di X. L’attenzione sui contenuti diffusi sulla piattaforma di Musk era già molto elevata da parte delle aziende big tech, le cui pubblicità sono apparse spesso a fianco di post di estrema destra.

