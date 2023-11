Roma, butta le ceneri del padre in un cassonetto e viene denunciata: «Non me ne ero accorta…»

Gli operatori dell’Ama, il servizio che si occupa della gestione dell’immondizia capitolina, hanno trovato un’urna di ceneri vicino a un cassonetto a Roma. Attraverso le indagini degli agenti si è poi riusciti a risalire all’identità del defunto: un uomo italiano morto nel 2005. A buttare le ceneri è stata la figlia, ora denunciata per dispersione di ceneri non autorizzata, ai sensi dell’art 411 del Codice Penale. Alla donna, una 56enne, sono state nuovamente affidate le ceneri del padre, ma è stata diffidata a conservarle o smaltirle contrariamente a quanto prevede la legge. La figlia ha dato la sua versione alla Polizia: «Non mi sono accorta di nulla. L’urna la custodiva la mamma dentro uno scatolone. Non sapevo che le ceneri di papà fossero lì. Mia mamma è morta poche settimane fa e stavo liberando la soffitta con i suoi abiti e gli oggetti personali», si è difesa. «Ho gettato degli scatoloni, qualcuno deve averla notata nell’immondizia e tirata fuori chissà per quale motivo. Non sapevo che mia mamma avesse conservato le ceneri di papà nello scatolone, si è trattato di un incidente», ha aggiunto.

