Gp Las Vegas, la penalità non ferma Verstappen: 18esima vittoria. Leclerc secondo, il sorpasso all’ultimo giro su Perez – Il video

All’esordio del nuovo tracciato del Gp di Las Vegas Charles Leclerc mette in difficoltà il campione Max Verstappen, che nonostante l’aggressività del ferrarista e i 5 secondi di penalità riesce a centrare il suo 18esimo successo stagionale. Leclerc può comunque essere contento, per la prestazione e per il sorpasso all’ultima curva sulla Red Bull di Sergio Perez. Pronti, via, Verstappen ha superato alla partenza la Ferrari del monegasco, partito in pole position. Ma i giudici hanno ravvisato una irregolarità per il sorpasso ai limiti del regolamento, infliggendogli 5 secondi di penalità da scontare al pit-stop. Dopo una parte di gara in sofferenza, l’olandese è riuscito comunque a imporsi. Dietro di lui sul podio Leclerc e il compagno di squadra Perez. Poi a seguire la Alpine di Ocon, l’Aston Martin di Stroll e la Ferrari di Sainz. Settima la Mercedes di Hamilton, davanti compagno di squadra Russell, poi la Aston Martin di Alonso. Chiude la top ten la McLaren di Piastri. Per la cerimonia di premiazione, i primi piloti sono stati accompagnati seduti sul sedile posteriore di una Rolls Royce.

