Federica Pellegrini e la promessa alla figlia dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin: «Ti costringerò a essere libera»

«Ti costringerò a sentirti libera ad ogni passo». Parole, queste, che Federica Pellegrini dedica a sua figlia in arrivo, all’indomani del ritrovamento del corpo della 22enne Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex compagno Filippo Turetta, arrestato in Germania, a pochi chilometri da Lipsia. Un cuore spezzato e una rassicurazione: «Mai come oggi… Spero di riuscire a proteggerti… A renderti forte… A insegnarti a saper scegliere… Ma soprattutto ti costringerò a sentirti libera in ogni passo… Per tutto il resto ci pensa papà, tranquilla», si legge su Instagram della campionessa di nuoto.

