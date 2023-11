Firenze, la mamma di Kata denunciata per lesioni aggravate. Ha colpito una connazionale in discoteca

La mamma di Kata, la bambina scomparsa dall’hotel Astor il 10 giugno scorso, è stata denunciata dalla polizia per lesioni aggravate. Katherine Alvarez avrebbe colpito più volte una connazionale di 21 anni nei bagni di una discoteca di Firenze. L’aggressione, riporta il quotidiano La Nazione che ricostruisce oggi la vicenda, è avvenuta all’interno del “Tenax”, locale notturno di via Pratese nella notte del 20 novembre, tra le 1,30 e le 2, quando sul posto sono arrivate due volanti della polizia e i medici del 118. Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe incontrato in bagno la mamma peruviana, che conosce da tempo. Sarebbe partita una discussione futile. La donna è stata presa per i capelli e poi Alvarez l’avrebbe colpita alla testa e al volto con un oggetto appuntito. Non è chiaro con cosa abbia aggredito la vittima, se un coltello, delle forbici, perché l’arma non è stata ritrovata. La 21enne conoscente di Alvarez è stata portata all’ospedale di Careggi: le sono state riscontrate cinque ferite lacero-contuse tra una guancia e la testa con una prognosi di 20 giorni. La mamma di Kata ha dichiarato agli agenti di aver agito per difesa.

Leggi anche: