Rai, Antonella Clerici sul caso di Giulia Cecchettin: «Dobbiamo educare i nostri figli ai no, alle sconfitte» – Il video

«Padri, madri, sorelle, fratelli, noi educatori dovremmo educare i nostri figli ai no. Bisogna imparare dalle basi, come avviene nello sport. Quando mia figlia prende 4 in una materia non è colpa dei professori, è colpa sua perché non ha studiato. Se li proteggiamo troppo nella loro comfort zone non saranno abituati alle sconfitte né ai no degli amici, delle fidanzate. L’educazione sentimentale va assolutamente insegnata a scuola ma deve partire da noi». A parlare del femminicidio di Giulia Cecchettin è Antonella Clerici, durante il programma Rai, “È sempre mezzogiorno“. Un piccolo editoriale, fatto dalla conduttrice, prima di parlare di ricette e cucine, in un format molto seguito nella fascia mattutina. Clerici non è la prima a intervenire sul tema. Molti personaggi del mondo dello spettacolo, come Federica Pellegrini, stanno sollevando il tema della violenza sulle donne, in rete e non solo.

